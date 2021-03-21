مصر تحصل على المزيد من جرعات لقاح «سينوفارم»

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية، في بيان أمس، إن البلاد تسلمت 300 ألف جرعة أخرى من لقاح الوقاية من فيروس كورونا، الذي تصنعه مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم).

وترفع ثالثة شحنات لقاح «سينوفارم» الواردة من الصين إجمالي الجرعات التي حصلت عليها مصر إلى 650 ألفاً منذ ديسمبر الماضي. وحصلت مصر، أيضاً، على 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في فبراير.

وتتوقع مصر تسلم خمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح «أسترازينيكا»، عبر مبادرة كوفاكس بحلول نهاية مارس، وثلاثة ملايين جرعة أخرى قبل نهاية مايو، وفقاً لما جاء في بيان للحكومة.

وبدأت مصر تطعيم العاملين في القطاع الطبي لوقايتهم «كوفيد-19»، في 24 يناير الماضي، ووسعت حملة التطعيم في الرابع من مارس، لتشمل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وسجلت مصر 194127 إصابة بفيروس كورونا، بينها 11512 وفاة حتى أول من أمس.

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