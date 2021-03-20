السودان يكشف عن مشكلة جديدة بسبب سد النهضة الإثيوبي

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

كشف وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد حسن، اليوم السبت، عن مشكلة جديدة تواجه بلاده، مشيرا بأصابع الاتهام إلى سد النهضة الإثيوبي.

وقال حسن، خلال مؤتمر صحفي، إن «عدم التوصل لاتفاق واضح بشأن تشغيل سد النهضة، أحد أسباب التأثير على توليد الكهرباء في السودان».

وأوضح الوزير أن «الأمر أدى إلى ضغط زائد على التوليد المائي، ما أثر على ضبط الكهرباء».

وأكد أن «السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة».

ولفت أيضا إلى أسباب أخرى، قائلا إن قطاع الكهرباء عانى من صعوبة في الحصول على قطع الغيار وغياب الصيانة، الحظر الاقتصادي، بسبب العقوبات الأميركية«.

كما أشار الوزير إلى»اقتراب ظهور نتائج معالجة استقرار التيار الكهربائي عبر الإجراءات المستمرة والتي وصفها بـ «البطيئة».

في غضون ذلك حذرت مصر، من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم، في حال أصرت أثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "الوضع الحالي للأزمة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعّالة برعاية إفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي".

وفي المنحى نفسه، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.

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