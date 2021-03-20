انفجار سيارة مفخخة في سورية ومقتل وإصابة عدد من المدنيين

المصدر: دمشق - د ب أ

لقى عدد من المدنيين السوريين حتفهم وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت عن مصادر محلية قولها إن "سيارة مفخخة انفجرت اليوم قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news