إحالة مرزوق الغانم و38 نائباً كويتياً للنيابة لمخالفتهم تدابير (كوفيد-19)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم، أنه تلقى طلب إحالته إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي جرت في وقت سابق بعد إعلان نتائج انتخابات العام الماضي.

وأكد الغانم في تصريح صحافي، اليوم، أنه سيكون "أول من يمتثل، وآخر من يخالف".

وأضاف: "لم يصلني شيئا رسمياً بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي واعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

وقال: "لو لم يتم إحالتي للنيابة، سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي".

وتابع: "هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من ذلك.

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