فرنسا تحقق في السلالة الجديدة لفيروس كورونا

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إنه تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بريتاني الفرنسية، مضيفة أن التحليل الأولي لم يظهر أن هذه السلالة أكثر خطورة أو قابلية للانتقال من غيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن السلالة الجديدة تم العثور عليها في مجموعة من الحالات بمركز مستشفى في لانيون، والعديد منها لم يتم اكتشافه بواسطة اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل المعروفة اختصاراً باسم PCR.

وأوضح مسؤولون فرنسيون أن الباحثين في معهد باستور لعلوم علم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، يحققون فيما إذا كان يجب إجراء تعديلات جينية لاكتشاف السلالة الجديدة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن اكتشاف السلالات الجديدة يعد عملية طبيعية، حيث تتطور الفيروسات بمرور الوقت من أجل البقاء، بحسب ما نقلت عنهم النسخة الإنجليزية لـ"فرانس 24".

وتابع المسؤولون أنه في الوقت الحالي تعتبر ثلاثة أنواع فقط من فيروس كورونا الجديد مثيرة للقلق، هي السلالة البريطانية، والجنوب إفريقية، والبرازيلية.

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