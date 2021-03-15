الولايات المتحدة تتهم روسيا بـ «اضطهاد المعارضين»

المصدر: واشنطن ■ وكالات

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إنهاء ما وصفه بـ«اضطهاد الأصوات المستقلة» في روسيا، بعد اعتقال نحو 200 مشارك في منتدى للمعارضة في موسكو. وقال بلينكن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة».

وكانت الشرطة الروسية، أوقفت أول من أمس، نحو 200 شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية، خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة بأحد الفنادق.

وجاءت عملية الدهم للمنتدى الذي أقامته المعارضة تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما حُكم على أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالحبس لمدة عامين ونصف العام، وتوقيف أكثر من 10 آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد.

وشاركت شخصيات من أكثر من 50 منطقة روسية في المنتدى، الذي أقامته منظمة «الديمقراطيون الموحّدون» المدعومة من المعارض ميخائيل خودوركوفسكي.

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