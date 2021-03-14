توقيف العشرات خلال منتدى للمعارضة الروسية

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

أوقفت الشرطة الروسية، أمس، في موسكو عشرات السياسيين والناشطين المعارضين أثناء مشاركتهم في منتدى، وفق ما أفادت منظمة «الديمقراطيون الموحّدون» التي نظمت الفاعلية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن نحو 150 شخصاً - من بينهم عدد كبير من المنتخبين المحليين - من جميع أنحاء روسيا حضروا المنتدى، الذي عُقد في فندق شمال موسكو، والذي يهدف إلى تناول الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال المعارض إيليا إياشين في منشور، مرفق بصورته وهو في سيارة الشرطة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد 40 دقيقة من بدء المنتدى انتشرت الشرطة في القاعة. تم اعتقال جميع النواب واقتيدوا إلى مخافر الشرطة».

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية توقف العشرات من عربات الشرطة خارج الفندق، بينما قال ضابط شرطة في مقطع فيديو نشره النائب، سيرغي فلاسوف، إن «الحدث غير مرغوب فيه».

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