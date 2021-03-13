ترحيب أميركي أوروبي مشترك بنيل الحكومة الليبية الثقة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

رحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسة المعنية بالملف الليبي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، وجددت الدعوة إلى انسحاب «كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب» من هذا البلد. وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك: «تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عانتها ليبيا وشعبها».

ودعا وزراء خارجية هذه الدول كل الأطراف الليبيين إلى «ضمان انتقال بناء ومن دون مواجهات لكل المسؤوليات» إلى الحكومة الانتقالية، مرحبين بالتزام رئيس الوزراء فايز السراج «بالتخلي عن السلطة». ويجب على الحكومة العمل على إنهاء عقد من الفوضى التي سادت البلد.

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