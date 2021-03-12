شكري يؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية

المصدر: باريس - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري «ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا».

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها، أمس، الوزير شكري، خلال زيارته الحالية إلى باريس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، على هامش اللقاء الرباعي، الذي يضم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ. وقال المتحدث في بيان صحافي إن اللقاء بين الوزيرين «يأتي في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدماً، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة». وأضاف أن اللقاء «شهد تبادلاً للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد في باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة». وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث جدد الوزير شكري ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة ثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري، وأشارا في الوقت نفسه إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي الشقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news