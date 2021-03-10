مسؤول: أميركا ستشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون آند جونسون

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة طلبها من لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة وتشتري 100 مليون جرعة إضافية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن الأمر خلال اجتماع في وقت لاحق من اليوم مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي جونسون آند جونسون وميرك آند كو. ووافقت ميرك على التشارك مع جونسون آند جونسون في إنتاج اللقاح.

ودفعت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار بالفعل لشراء 100 مليون جرعة من جونسون آند جونسون، ولها أفضلية شراء 200 مليون جرعة إضافية.

ويعمل بايدن على الإسراع في عملية التلقيح منذ تولى الرئاسة في 20 يناير الماضي. وأودى الوباء بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة.

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