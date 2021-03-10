قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كورونا"
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على117.37 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و729881.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 526296-29147430
الهند: 157930-11244786
البرازيل: 266398-11051665
روسيا: 217076-4342474
المملكة المتحدة: 124566-4223233
فرنسا: 88933-3909560
إسبانيا: 71436-3160970
إيطاليا: 100103-3081368
تركيا: 29094-2793632
ألمانيا: 72336-2513052
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق: 13618-735626
المغرب: 8695-486833
الأردن: 4987-435130
الإمارات: 1345-415705
لبنان: 5089-397887
السعودية: 6539-380572
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