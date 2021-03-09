الدول العشر الأكبر من حيث الإصابات بـ"كورونا"

المصدر: بنجالور - رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117.11 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و724162.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 525521 - 29100822

الهند: 157853 - 11229398

البرازيل: 265411 - 11019344

روسيا: 216740 - 4333029

المملكة المتحدة: 124566 - 4223233

فرنسا: 88933 - 3909560

إسبانيا:: 71436 - 3160970

إيطاليا: 100103 - 3081368

تركيا: 29094 - 2793632

ألمانيا: 72037 - 2506878

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات ‭‭‭‭‭‭‭‬

العراق: 13596 - 731016

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المغرب: 8682 - 486223

الأردن: 4987 - 435130

الإمارات: 1335 - 413332

لبنان: 5089 - 397887

السعودية: 6534 - 380182 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭

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