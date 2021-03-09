الدول العشر الأكبر من حيث الإصابات بـ"كورونا"
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117.11 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و724162.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 525521 - 29100822
الهند: 157853 - 11229398
البرازيل: 265411 - 11019344
روسيا: 216740 - 4333029
المملكة المتحدة: 124566 - 4223233
فرنسا: 88933 - 3909560
إسبانيا:: 71436 - 3160970
إيطاليا: 100103 - 3081368
تركيا: 29094 - 2793632
ألمانيا: 72037 - 2506878
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق: 13596 - 731016
المغرب: 8682 - 486223
الأردن: 4987 - 435130
الإمارات: 1335 - 413332
لبنان: 5089 - 397887
السعودية: 6534 - 380182
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