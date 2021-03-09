أميركا: فرصة ثانية للتأشيرات المرفوضة من البلدان المحظورة بسبب قرار ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أميركية وتم رفضهم بسبب قرار ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

وألغى الرئيس جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب الذي سُمي بحظر المسلمين في 20 يناير، أول يوم له في السلطة، واصفا إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير كانون الثاني 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها، وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير كانون الثاني 2020 أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأميركية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وقامت إدارة ترامب بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر، وفي الفترة الأخيرة من رئاسته ضمت القائمة ميانمار وإريتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news