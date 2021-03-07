وزير الخارجية الصيني يحذر أميركا من التدخل في شؤون بكين

المصدر: بكين - د ب أ

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة على الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأسيوية، في واحد من أكثر التهديدات الموجهة لواشنطن من جانب بكين، منذ تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن السلطة، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف وانغ أن إدراك الصين لطبيعة علاقتها بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، المعروفة بسياسة «الصين واحدة» هو «خط أحمر» لا ينبغي تجاوزه من قبل الولايات المتحدة.

وتابع وانغ أن الحكومة الصينية «ليس لديها مجال للحل الوسط أو التنازل» عندما يتعلق الأمر بتايوان، التي تعتبرها بكين إقليما صينيا منشقا.

وانتقد وانغ في مؤتمره الصحافي السنوي اليوم الأحد الولايات المتحدة بسبب «تدخلها عمدا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وألقى وانغ باللوم على تلك السياسات في «إثارة الكثير من المشكلات في العالم، وفي بعض الحالات، الاضطرابات والصراع».

وأضاف وانغ على هامش مؤتمر الشعب الوطني في بكين «من المهم أن تعترف الولايات المتحدة بذلك في أقرب وقت ممكن. وإلا سيبقى العالم بعيدا عن الهدوء».

وفي الوقت نفسه، أكد وانغ مجددا استعداد الصين للعمل مع الولايات المتحدة لتبديد المخاوف المشتركة بشأن الاقتصاد العالمي والمناخ.

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