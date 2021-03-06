إعلان 6 مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي،اليوم السبت، تسمية يوم السادس من مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق».

ووصل بابا الفاتيكان للعراق، أمس الجمعة، في زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام..

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