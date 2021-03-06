السيسي يكثف الضغط بشأن سد النهضة خلال زيارة للسودان

المصدر: الخرطوم - رويترز

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي وذلك خلال أول زيارة للسودان منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019.

وأشارت مصر أيضا إلى دعمها للسودان في نزاع مع إثيوبيا حول منطقة على الحدود بين البلدين حيث اندلعت مناوشات مسلحة في الآونة الأخيرة.

وقال السيسي بعد الاجتماع مع القادة السودانيين «أكدنا بضرورة العودة للتفاوض والوصول لاتفاق عادل ملزم قبل بدء (موسم) الفيضان وأكدنا رفضنا للملء الأحادي واتفقنا على ضرورة التفاوض ودعمنا مقترح السودان بالوساطة الرباعية».

وجاءت دعوة السيسي بعد يوم من دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للعودة لمفاوضات «جادة» بشأن السد، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي ناقش أيضا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان «التحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف».

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