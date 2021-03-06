الصين.. 10 إصابات جديدة بكوفيد-19

المصدر: شنغهاي - رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل البر الرئيسي عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من مارسمقارنة بتسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 23 بعد أن كانت 12 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89962 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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