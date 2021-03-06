كامالا هاريس لنتنياهو: أميركا ملتزمة بأمن إسرائيل

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض، إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أكدت، خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت المكالمة، بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها ستبدأ التحقيق، ما أدى إلى رفض سريع من البلدين لقرار المحكمة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن هاريس أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news