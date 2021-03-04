الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت

المصدر: الكويت ■ كونا

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت.

ووجه أمير الكويت كلمة قال فيها: «أحييكم بتحية يملؤها الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق بإذن الله، ويسرني أن أهنئكم بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة واختياركم أعضاء بها، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل الأمانة الوطنية الكبيرة التي كلفتم بها، معرباً في هذا المقام عن بالغ شكري للأخوة الوزراء السابقين، متمنياً لهم كل التوفيق».

وأضاف: «أودّ في هذا اللقاء أن أسجل الثناء والتقدير للأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على ما يبذله من جهود كبيرة، كما أشد على أياديكم لمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبكم الوطني، ساعين إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين».

وتابع: «إن أمامكم مسؤوليات جسام، لاسيما في هذه المرحلة المهمة، وإنني على يقين أنكم بعون الله قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات تنموية على الأصعدة كافة، واضعين نصب أعينكم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار».

وأضاف: «في هذا الصدد أجد لزاماً عليّ أن أدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء، متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملاً بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، سيروا على بركة الله متعاونين يداً واحدة لأجل خدمة وطنكم الغالي الكويت وأهله الأوفياء».

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