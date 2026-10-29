طقس غائم وفرصة لسقوط أمطار

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شمالاً وشرقاً، وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية، ويصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً غرباً، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار. وأشار المركز إلى أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها من 10 كيلومترات/ الساعة إلى 25 وتصل إلى 50 كيلومتراً/ الساعة.