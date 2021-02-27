10 إصابات جديدة بـ «كورونا» في دولة يقطنها أكثر من مليار نسمة

المصدر: بكين - (رويترز)

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس الصيني الذي يبلغ عدد سكانه 1.403 مليار نسمة، سجل 10 إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس، وست حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت أيضاً ثماني إصابات دون أعراض، والتي لا تحصيها الصين ضمن الحالات المؤكدة، صعوداً من ست إصابات في اليوم السابق.

ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89887 حالة، ولا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635 وفاة.

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