العراق ينفي تبادل معلومات مع أميركا لقصف الأراضي السورية

المصدر: القاهرة - رويترز

نفى الجيش العراقي اليوم الجمعة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة فيما يتصل باستهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية، وذلك بعد قيام واشنطن بشن ضربات جوية ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجيش العراقي أكد إن تعاونه مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ينحصر فقط في محاربة تنظيم «داعش».

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان نشرته «السومرية نيوز»، إنها «تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية».

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