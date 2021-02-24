مصر تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني

المصدر: القاهرة - رويترز

تسلمت مصر أمس، 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.

وهذه هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من «سينوفارم»، بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر.

وحصلت مصر، كذلك، على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا، أوائل فبراير، في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وبدأت مصر تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني، في 24 يناير.

وقال مصطفى غنيمة، المسؤول بوزارة الصحة لـ«رويترز»، إن مصر ستبدأ عملية تسجيل على الإنترنت، الأسبوع المقبل، لفئات أخرى مؤهلة لتلقي اللقاح، مثل: كبار السن، والذين يعانون أمراضاً مزمنة.

وقال غنيمة إن مصر ستبدأ تطعيم هذه الفئات، لدى وصول المزيد من جرعات اللقاحات.

وحتى أول من أمس، كانت مصر قد سجلت 178 ألفاً و774 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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