فرنسا وألمانيا وبريطانيا: على إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

المصدر: لندن - رويترز

قالت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الثلاثاء إن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى علي خامنئي، أمس الاثنين، قوله إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60% إذا احتاجت ذلك، وإنها لن تذعن أبدا للضغوط الأمريكية بشأن برنامجها النووي.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث "نأسف بشدة لأن إيران بدأت، اعتبارا من اليوم، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضافوا "نحث إيران على وقف والعدول عن كل الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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