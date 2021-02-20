لبنان.. تكليف قاض جديد بملف انفجار مرفأ بيروت

المصدر: الإمارات اليوم - د ب أ

وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان مساء اليوم الجمعة، على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق " على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان".

وكانت محكمة التمييز الجزائية قد أصدرت أمس الخميس قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .

وجرى في الفترة السابقة توقيف 3 مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين حضوريا في الملفّ وعددهم 25 شخصا.



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