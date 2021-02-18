480 وفاة بـ «كورونا» خلال يوم واحد في روسيا

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 13447 إصابة جديدة و480 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» أربعة ملايين و125 ألفا و598 إصابة، منها 81926 حالة وفاة، وتماثل 18730 مريضا للشفاء من «كوفيد-19» خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا ثلاثة ملايين و661 ألفا و312 شخصا، مع بقاء 382 ألفا و360 حالة نشطة.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليونين و249 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الاصابات التي تم تسجيلها حتى الآن نحو 110 ملايين حالة.

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