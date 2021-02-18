5000 من مواطني هونغ كونغ تقدموا بطلبات للانتقال لبريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة التايمز أن نحو 5000 من مواطني هونغ كونغ تقدموا بطلبات للعيش في المملكة المتحدة والعمل والدراسة بها بموجب برنامج جديد للتأشيرات يمهد الطريق لمنح الجنسية للفارين من حملة التضييق في المستعمرة البريطانية السابقة.

وعدّلت بريطانيا قواعد التأشيرات بما يتيح أمام الملايين من سكان هونغ كونغ فرصة الاستقرار فيها، وذلك بعد أن سنّت بكين قانونا أمنيا جديدا يقول نشطاء إنه سيقضي على الحريات التي تتمتع بها المنطقة بموجب اتفاق عودتها لحكم الصين في عام 1997.

وتتيح القواعد لسكان هونغ كونغ من حملة جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي العيش في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ثم التقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية.

وأحجمت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على المعلومات. وقالت متحدثة إن البيانات ستُعلن خلال الشهور المقبلة.

وتتجادل بريطانيا والصين منذ شهور حول ما تقول لندن وواشنطن إنه محاولة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عامي 2019 و2020.

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