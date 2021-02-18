رغد صدام حسين تكشف تفاصيل هروبها إلى سورية ومن وشى بقصي وعدي

المصدر: بغداد - متابعات

كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل أسراراً تذاع لأول مرة عن تفاصيل هروبها إلى سورية وموعد عودتها إلى العراق، ومقتل شقيقيها قصي وعدي، كما كشفت عن موقفها الحقيقي من غزو بلادها للكويت، ومتى عرفت بعملية الغزو.

وأكدت رغد صدام حسين، في سلسلة لقاءاتها مع قناة «العربية» «أنها ستعود للعراق. وقالت:«أنا متأكدة من عودتي للعراق. هذا وطني»، مشيرة إلى أن العشائر ساعدتها في الهروب إلى سورية.

وكشف رغد في الحلقة الثالثة، طريقة هروبها من العراق، ومن ساعدها للخروج وصولا إلى الحدود السورية.

وأوضحت:«دخلنا إلى سورية عن طريق التهريب»، مشيرة إلى أن عائلة صدام حسين لم تكن تمتلك جوازات سفر.

ورفضت الكشف عن هوية من ساعدوها من العشائر أثناء هروبها إلى سورية، مشيرة إلى أنها لن تنسى ما فعلوه لأجلها.

وتحدثت رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلاً عن رأيها فيما إذا كان والدها أخطأ في قرار الحرب.

وقالت رغد في المقابلة إنه لم يكن من السهل اتخاذ قرار غزو الكويت، فهناك علاقات ودية بين البلدين، ولم تكن المرحلة سهلة، فقد تم احتلال الكويت ولا يستطيع أحد أن يستخدم كلمة غير هذه الكلمة، وقد أخطأ الطرفين بحق بعضهما البعض وهو ما يحصل بين الأخوة.

وبينت رغد أنها لم تسأل والدها عن قرار غزو الكويت، ولم تقم نساء العائلة بسؤال صدام عن الغزو.

وتتضمن الحلقة أيضا جانباً إنسانياً، يتمثل في أيام رغد الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.

وتطرقت ابنة صدام حسين، إلى فقدان أحد أبنائها في القصف الأميركي على العراق: وقالت إن«11 صاروخا سقطوا على بيتي، واستشهد أحد أبنائي»، مؤكدة أنها انهارت بعد ذلك.

وتوقفت رغد صدام حسين عند تفاصيل وداعها لبيتها في المزرعة، مؤكدة أنها ألقت نظرة أخيرة على الجدران والمنزل نفسه، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت متأكدة أنها لن تراه مجددا.

وعند سؤالها عن مشهد مقتل شقيقيها قصي وعدي، ردت:«لم أر صور مقتل عدي وقصي إلى اليوم» ولا أريد أن أراها.

وأضافت:«عندما تواصلتُ مع أشخاص معنيين مرتبطين بنا حول خبر مقتل قصي وعدي، أنكروا ذلك، واتضح بعد سنتين أنهم أخفوا الموضوع عنا حفاظا على معنوياتنا».

ورفضت رغد صدام حسين أن تتحدث عن تفاصيل إلقاء القبض على شقيقيها ومقتلهما، لكنها تحدثت عن واشٍ هو السبب في الإبلاغ عن شقيقيها.

وذكرت أنه يتنقل بين دول عربية وغربية، وأن«الخناق ضاق عليه». وأضافت أن لديها اسمه والدليل على وشايته.

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