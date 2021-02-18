محادثات أوروبية أميركية حول إيران

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيناقشون اليوم، مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

ويستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس نظيريه هايكو ماس ودومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء «يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط»، بحسب تفاصيل البيان الصحافي للمتحدث. ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إلى طهران، قبل أيام من دخول تعليق إيران عمليات تفتيش تجريها الوكالة حيز التنفيذ.

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