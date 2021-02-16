السيسي: "نقبل المعارضة من أي أحد بشرط يبقى فاهم بيقول إيه"

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على المسار السياسي والتعبير عن الرأي فقط، مضيفاً: "استوقفتني جداً كلمة حقوق الإنسان والمسار السياسي ليس كل حقوق الإنسان.. من حق الناس تعبر عن رأيها وتعترض، ويكون لدينا معارضة صحيحة، ولكن الهدف في النهاية، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة هو تحسين أحوال الناس وحياتهم.. الهدف كده مش المعارضة للمعارضة ومش التعبير عن الرأي علشان الناس تتكلم".

ونقلت صحف مصرية بينها "اليوم السابع" عن السيسي قوله خلال افتتاح عدد من المشروعات الصحية الجديدة في محافظة الإسماعيلية: "الناس تتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا.. عندنا مشكلة، وهذا أمر بنقبله من أي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه".

وأضاف: "نقبل المعارضة بشرط يكون فاهم يكون بيقول ليه.. والكلمة دى بتوقف عندها كتير.. الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات.. وده هيخفف على المعارضة.. من فضلك وإنت بتتكلم شوف واسمع".

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