السعودية تمنح شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

المصدر: الرياض - وام

سلّم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة سفير الإمارات السابق لدى السعودية، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

يأتي ذلك، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي، الشيخ شخبوط بن نهيان في ديوان الوزارة بالرياض.

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