9 قتلى في قصف إسرائيلي على سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل تسعة مسلحين موالين لإيران، فجر أمس، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عدة قرب دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر عسكري، قوله إنّه في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر أمس، نفذت إسرائيل عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفة بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق.

وأكد المصدر أن «الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ، وأسقط معظمها»، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

وأورد المرصد السوري، بدوره، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة للجيش السوري، بينها مقار توجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم.

وأسفرت الغارات، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مسلحين موالين لإيران من جنسيات غير سورية وعربية. ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى الذين سقط معظمهم في القصف الذي طال المستودعات.

وكثّفت إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية، وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، في مناطق عدة بسورية.

وأوقعت غارات إسرائيلية، في 13 يناير الماضي، على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سورية 57 قتيلاً على الأقل من القوات السورية، ومجموعات موالية لإيران.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف، خلال عام 2020، نحو 50 هدفاً في سورية، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وبدأت إسرائيل، أول من أمس، مناورات عسكرية قرب الحدود مع لبنان، تستمر أربعة أيام.

50

هدفاً، قصفتها إسرائيل في سورية، خلال 2020.

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