كبير المستشارين الطبيين بلندن: تعدد سلالات الفيروس قد تقلل فعالية اللقاحات

المصدر: لندن - رويترز

قال كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، اليوم الاثنين، إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فعالية اللقاحات المضادة له.

أضاف وايتي "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جدا مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فعالية اللقاح بشكل طفيف. أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف".

"وفي هذه الحالة، يعيد العلماء تصميم اللقاح ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".

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