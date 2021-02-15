رغد صدام حسين تكشف أسرار حياتها اليوم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في سلسلة حلقات تبث يومياً اعتباراً من اليوم الاثنين.

وبحسب "العربية" فإن رغد صدام حسين ستكشف في سلسلة لقاءات الكثير من الأسرار وتذاع الحلقات على مدار الأيام المقبلة، كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

وستتحدث رغد صدام حسين عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن، كما ستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بـ"الخيانة" التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

من هي رغد صدام حسين؟

نشر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية " معلومات عن رغد صدام حسين قبيل إذاعة سلسلة اللقاءات على القناة، وكان أبرز تلك المعلومات ما يلي:

• ولدت في بغداد عام 1967، وهي الابنة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين.

• أجبرها الغزو الأميركي على العراق عام 2003 على ترك بغداد واللجوء إلى الأردن.

• تأثرت كثيرا بشخصية والدها، حتى أن رسائله كانت تصلها من معتقله.

• أما حياتها الشخصية، فقد تزوجت في سن الخامسة عشرة من ابن عم والدها حسين كامل وكان رئيس هيئة التصنيع العسكري.

• أنجبت خمسة أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان، ولاحقا حصل خلاف بين زوجها ووالدها صدام حسين.

• شهدت رغد أحداث الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 والغزو العراقي للكويت عام 1990.

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