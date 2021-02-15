6 قتلى في قصف إسرائيلي على دمشق

المصدر: دمشق - د ب أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسقوط ستة قتلى من جنسيات غير سورية جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي على مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي اليوم، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين في محيط العاصمة دمشق.

ووفق المرصد، جرى أيضا استهداف الفرقة الأولى التابعة للجيش السوري ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي استمر لنحو نصف ساعة.

ولفت المرصد إلى أن الدفاعات السورية الجوية تصدت لعدد من الصواريخ إلا أن قسم منها وصل أهدافه.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري قوله إنه في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفة بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق.

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم على سورية هو الخامس خلال العام الجاري حيث تعرضت مناطق في ريف دمشق في الثالث من شهر فبراير الجاري لقصف جوي، كما تعرضت مواقع في محافظة دير الزور شرق البلاد لقصف إسرائيلي وفي محافظة حماة وسط سورية.

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