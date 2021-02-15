استطلاع: ترامب مسؤول جزئياً عن اقتحام «الكونغرس»

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة «إبسوس» لحساب «رويترز»، أن 71% من الشبان الأميركيين، نصفهم تقريباً من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول جزئياً على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي لـ«الكونغرس» في السادس من يناير الماضي. وأظهر الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة، أن نسبة أقل، نحو نصف الأميركيين فقط، يعتقدون أن ترامب كان يجب أن يدان خلال محاكمته في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد، أو يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى. وشارك في الاستطلاع 998 شاباً أميركياً.

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