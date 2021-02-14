السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء اليوم 2 / 7 / 1442هـ.

كما نوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بتلك الإجراءات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

إلى ذلك، أوضح أن تلك الخطوات اتخذت بهدف تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي.

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