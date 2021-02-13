انفجار سيارة مفخخة وسط سوق في سورية

المصدر: دمشق - د ب أ

ذكرت مصادر سورية أن شخصين قتلا وأصيب تسعة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن شاحنة متوسطة الحجم انفجرت وسط السوق في البلدة، ما خلف أضرارا كبيرة في السيارات والمحال التجارية والأبنية.

وشهدت بلدة الراعي، التي تقع على الحدود السورية-التركية بين مدينتي إعزاز وجرابلس في ريف حلب، عدة انفجارات بسيارات مفخخة آخرها سيارتين في نهاية عام 2019.

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