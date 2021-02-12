إدارة بايدن تبدأ مراجعة تهدف لإغلاق سجن غوانتانامو

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن، بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لـ"رويترز" إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.

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