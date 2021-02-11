مصر.. التحقيق مع مسؤولة أطلقت أسماء زوجها أقاربها على شوارع

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلن رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية المصرية، اللواء هشام رفعت، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق، مشيرا إلى أنه أحالها لمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والذي بدوره أحالها للشؤن القانونية بالمحافظة للفصل بها.

وأضاف رئيس المدينة لصحيفة "اليوم السابع"، أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر تقريبا فأحال الواقعة للتحقيق، لافتا إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحاً أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعاً للواسطة والمحسوبية.

كان عدداً من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورات بقيام مسؤول بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها وتم إحالة الموضوع للمحافظة للفصل في الواقعة.

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