تحقيق جنائي ضد ترامب في جورجيا

المصدر: واشنطن - رويترز

يحقق ممثلو الادعاء في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية في محاولات دونالد ترامب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية لعام 2020، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، وهو ثاني تحقيق جنائي يواجهه الرئيس السابق.

وأرسلت المدعية العامة للمقاطعة، فاني ويليس، رسالة تطلب فيها من مسؤولي حكومة الولاية الاحتفاظ بالوثائق، ومنها تلك المتعلقة باتصال ترامب بسكرتير الولاية الجمهوري براد رافينسبرجر للضغط عليه من أجل "العثور على المزيد من الأصوات".

وجاء في الرسالة الصادرة بتاريخ اليوم: "هذه المسألة ذات أولوية قصوى، وأنا واثقة من أن حيازتنا للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة، مثل المقابلات والوثائق ومقاطع الفيديو والسجلات الإلكترونية ستكون مفيدة".

وأضافت: "تُعد هذه الرسالة إشعارا بوجوب الاحتفاظ بجميع السجلات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بإدارة الانتخابات العامة لعام 2020، مع إيلاء عناية خاصة للسجلات التي قد تكون دليلا على محاولات التأثير على تصرفات من أداروا تلك الانتخابات".

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