سلطنة عمان تقرر استمرار اغلاق المنافذ البرية حتى اشعار آخر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر

وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه «يُسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرّية بالدخول إلى أراضي السلطنة، ويسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م».

وتابع أنه: «لن يُسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يُعاد فتح المنافذ البرّية، ويُشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرّية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحّي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة».

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