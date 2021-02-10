خبراء "الصحة العالمية" ما زالوا يعارضون التلقيح ضد كوفيد للرحلات الدولية

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أنهم ما زالوا يعارضون استخدام التلقيح ضد فيروس كورونا لتسهيل الرحلات الدولية، وذلك بسبب نقص في اللقاحات، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نُشرت الأربعاء.

وأوضح الخبراء "حاليا هناك عدد قليل جداً من اللقاحات المتوفرة والمعاملة التفضيلية للمسافرين الدوليين تتعارض مع مبدأ العدالة"، في وقت يمارس عدد كبير من الدول ضغوطًا قوية لاستخدام جوازات سفر صحية تثبت تلقي المسافر اللقاح.

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