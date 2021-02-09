مطالبة 56 مدعياً عينهم ترامب بالاستقالة

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أمس، بأنه من المتوقع أن تطلب وزارة العدل من العشرات من المدعين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب تقديم استقالاتهم، ومن المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب وصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدا لاتصال مع المدعين في جميع أنحاء البلاد لمناقشة الانتقال الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع. ولم تذكر الشبكة متى ستدخل الاستقالات حيز التنفيذ.

ولفتت الشبكة إلى أن تغيير المدعين يعد أمرا روتينيا، وتحكمه في الغالب التوجهات السياسية.

وفي عام 2017، طلب المدعي العام آنذاك جيف سيشنز من 46 مدعيا عينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما تقديم استقالاتهم. وسُمح لعدد قليل منهم بالبقاء لفترة وجيزة، إلا أن معظمهم اضطروا إلى المغادرة على الفور.

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