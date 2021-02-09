بالفيديو.. السفير الأميركي يغني الراب لمعايدة الفيتناميين برأس السنة القمرية

المصدر: هانوي - أ ف ب

أشعل السفير الأميركي في فيتنام الإنترنت في هذا البلد الآسيوي إثر نشره مقطعا مصورا يؤدي فيه مقطع راب للتهنئة بمناسبة رأس السنة القمرية، أبرز الأعياد في البلاد، ما أثار إعجاب كثيرين مع بعض الانتقادات.

ويظهر دانيال كريتنبريك وهو دبلوماسي مخضرم خدم سابقا في الكويت والصين واليابان، في هذا الفيديو وهو يجتاز شوارع هانوي ومدينة هو تشي منه واضعا سماعات وموجها رسالة لمناسبة رأس السنة القمرية.

ويرافقه في المقطع نجوم موسيقيون محليون، كما يمكن رؤيته يحتسي القهوة ويتذوق أطعمة فيتنامية.

وتشكل رأس السنة القمرية المسماة محليا "تيت"، أهم عيد سنوي في فيتنام تجتمع خلاله العائلات.

كما لهذا التاريخ مدلولات خاصة في العلاقات بين واشنطن وهانوي، ترتبط خصوصا بإطلاق قوات الشمال الشيوعي الفيتنامي سنة 1968 ما عُرف بـ"هجوم تيت" الذي باغت حكومة الجنوب المدعومة حينها من الولايات المتحدة، في محطة مفصلية خلال حرب فيتنام.

وجرى تشارك المقطع المصور الممتد على ثلاث دقائق آلاف المرات منذ نشره الثلاثاء. وحظي بإشادة أكثرية المستخدمين الذين وصفوه بأنه "مسلّ" و"طريف"، مع بعض الانتقادات.

وتساءلت إحدى المستخدمات في رسالة على صفحة السفارة الأميركية عبر فيسبوك "هل تحولت الخارجية الأميركية وزارة لمغني الراب؟".

وبعدما طبعتها الحرب لعقود، اتخذت العلاقات الأميركية - الفيتنامية مسارا جديدا في 2016 مع زيارة الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما للبلاد ورفع الحظر الذي فرضته واشنطن طويلا على مبيعات الأسلحة إلى فيتنام.

غير أن التوترات التجارية عادت إلى الواجهة أخيرا إثر اتهام واشنطن السلطات في هانوي بالتلاعب بقيمة العملة.

لكن ذلك لم يثن السفير الأميركي عن التأكيد في المقطع المصور أن "صداقتنا مستمرة"، مضيفا "الولايات المتحدة وفيتنام، الآن وإلى الأبد، شريكان بالثقة وسنزدهر سوياً".

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