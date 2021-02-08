وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجددون رفض التدخل في شؤون دول المنطقة

المصدر: القاهرة - د ب أ

عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق اجتماعاً، اليوم الاثنين، لآلية التنسيق الثلاثي، بوزارة الخارجية المصرية، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك.

وقد أعرب وزراء الخارجية عن رضاهم عما تحقق خلال الفترة الماضية، منذ قمة عمّان الثلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في نهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، بأن اللقاء قد هدف أيضا إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سورية واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف حافظ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية، أن الاجتماع شدد كذلك على أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، وخاصةً التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، وأن الاجتماع أكد على دعم الموقف العربي في هذا الشأن.

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