مدارس الأردن تبدأ فتح أبوابها تدريجيا لاستقبال الطلاب

المصدر: عمان - وكالات

بدأت المدارس الحكومية والخاصة في الأردن اليوم الأحد فتح أبوابها تدريجيا لاستقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021، وذلك بعد عام تقريبا على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني طالب تدريجيا كانت وزارة التربية قد وضعتها بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان القول إنه، من أصل أكثر من مليوني طالب وطالبة، عاد 773230 طالبا وطالبة من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال والثاني الثانوي (التوجيهي) اعتبارا من الأحد بشكل وجاهي إلى مدارسهم الحكومية والخاصة.

وأضاف أن «287895 طالبا وطالبة من الصفين العاشر والأول الثانوي يعودون الأحد إلى التعليم في مدارسهم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن يلتحقوا بمدارسهم بشكل وجاهي في 21 فبراير الحالي».

وبين أن «بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والبالغ عددهم 1103474 طالبا وطالبة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع يعودون الأحد إلى التعليم في مدارسهم عن بعد، ومن المقرر أن يلتحقوا بمدارسهم بشكل وجاهي في 7 مارس المقبل».

وأشار إلى أن «طبيعية شكل التعليم يعود للأهالي إن كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال إبلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي».

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي الأحد إن «استقرار الوضع في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجيا ضمن بروتوكول صحي واضح... يشمل المعلمين والسواقين الذين ينقلون الطلبة لضمان عدم نقلهم للعدوى».

وتقضي هذه الإجراءات الصحية بوضع كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي في الفصول وتعيين مراقب صحي للتأكد من إجراءات السلامة العامة.

وأكد حجاوي أن «لجنة الأوبئة ستقيّم تجربة العودة إلى المدارس بعد أسبوعين لاستكمال عودة باقي الطلبة تبعا للوضع الوبائي».

وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء إحترازي.

وتراجع عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية في المملكة حيث تسجل حاليا نحو ألف إصابة يومية بعدما كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر. وقد سجلت في المجموع 333 ألفا و855 إصابة و4369 وفاة.

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