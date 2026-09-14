مدارس تشدد عقوبة قصات الشعر غير اللائقة

شدّدت إدارات مدارس إجراءاتها لضبط المظهر العام للطلبة، محذرة من أن مخالفة ضوابط الشعر والقصات الغريبة غير اللائقة وعدم تصحيحها بعد التنبيه، قد تنتقل بالطالب من التنبيه الشفهي إلى خصم خمس درجات من السلوك، مع مواصلة تطبيق الخصم عند استمرار عدم الالتزام، وصولاً إلى استدعاء ولي الأمر واتخاذ الإجراءات السلوكية المعتمدة.

وأبلغت المدارس الطلبة وأولياء أمورهم، ضمن تعليمات الانضباط المدرسي، بضرورة عدم إطالة الشعر بصورة تخالف الضوابط المعتمدة، مؤكدة أن الالتزام بالمظهر العام ليس مسألة شكلية منفصلة عن الانضباط، وإنما يدخل ضمن الالتزامات السلوكية التي يتعيّن على الطالب التقيد بها طوال العام الدراسي.

وحددت أربع مراحل للتعامل مع المخالفة، تبدأ بتنبيه الطالب شفهياً ومنحه فرصة لتصحيح مظهره والالتزام بالتعليمات، وفي حال عدم الاستجابة تنتقل المدرسة إلى توثيق المخالفة وإبلاغ ولي الأمر بها، وفي المرحلة التالية، يُخصم من الطالب خمس درجات من درجات السلوك، ويستمر الخصم عند استمرار الطالب في عدم الالتزام، إلى حين تصحيح المخالفة والتقيد باللوائح والتعليمات المدرسية.

أما في حال استمرار المخالفة رغم الإجراءات السابقة، فتنتقل المدرسة إلى استدعاء ولي الأمر، لتوثيق الحالة ومتابعة التزام الطالب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات السلوكية المقررة وفق اللائحة المعتمدة.

وحذّرت المدارس الأسر والطلبة من الاستهانة بالمخالفات السلوكية أو تكرارها، مشددة على أهمية درجة السلوك ضمن المسار الدراسي للطالب، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم، والتأكد من التزامهم بالتعليمات قبل وصول المخالفة إلى مراحل متقدمة من الإجراءات.