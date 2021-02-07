حظر تجول ليلي في العاصمة الكوبية بسبب «كورونا»

المصدر: هافانا - د.ب.أ

أعلنت إدارة إقليم العاصمة الكوبية هافانا فرض حظر تجول ليلي مرة أخرى في العاصمة، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويبدأ الحظر على الفور ويستمر حتى إشعار آخر.

ويجب على السكان عدم مغادرة منازلهم بين الساعة 9 مساء و5 صباحاً.

وشهدت الأسابيع الأولى من هذا العام عدداً من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد أكبر مما تم تسجيله على مدار عام 2020 بأكمله.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة لأول مرة.

وألقى خبراء حكوميون باللوم على تراجع الانضباط عند الانتظار في الطابور للحصول على الطعام والضروريات الأساسية الأخرى. وقالوا إنه لا توجد مسافة كافية في طوابير الانتظار.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة 31190 إصابة و229 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19»، المرض الناجم عن الفيروس، منذ بدء الوباء.

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