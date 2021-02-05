«البنتاغون» ينشر ألف جندي للمساعدة في التطعيم ضد «كورونا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وافق على طلب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لنشر أكثر من ألف من الأفراد العسكريين العاملين في مواقع التطعيم بالولايات المختلفة ضد فيروس كورونا.

وستبدأ هذه الجهود في كاليفورنيا اعتبارا من منتصف الشهر الجاري تقريبا، ومن ثم، ستنتشر فيما بعد إلى مواقع تطعيم إضافية.

وقال أندي سلافيت القائم بأعمال مدير مراكز الرعاية والعناية الطبية للصحفيين، إن «الدور الحاسم للجيش في دعم المواقع سيساعد على تطعيم آلاف الأشخاص يوميا وضمان حصول كل أمريكي على اللقاح».

كما ستستخدم إدارة بايدن قانون الإنتاج الدفاعي لمكافحة انتشار «كوفيد-19» من خلال تكثيف إنتاج معدات الحماية الشخصية واختبارات «كوفيد 19» بالمنزل.

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